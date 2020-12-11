Аналитик прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

«Одновременно с тем, как нефть вернулась в область максимумов с начала месяца и вновь ставит в поле зрения уровень $50 за баррель Brent, покупатели рубля несколько сбавили свой натиск. Однако сейчас приостановку стоит воспринимать как паузу перед вероятным дальнейшим снижением, а не начало разворота», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, тот факт, что вместе с восстановлением мировой экономики возвращается спрос на российское сырьё и энергию, а также ещё более благоприятная техническая картина по нефти, позволяет рассматривать снижение USD/RUB в качестве наиболее вероятного сценария в ближайшие месяцы.

«EUR/RUB недавно вполне успешно ушла ниже важного круглого уровня 90 и потенциально может прийти к 85 ещё до конца I квартала будущего года, оказавшись у своей 200-дневной средней», — добавил Купцикевич.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз падения курса доллара на 20% в 2021 году.