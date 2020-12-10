Экономист рассказал о перспективах курса рубля

Независимый экономист Дмитрий Адамидов рассказал о перспективах курса рубля.

В беседе с Nation News он отметил, что в этом году российская валюта показала ослабление, но в следующем ситуация должна немного выправиться.

По мнению эксперта, рубль может укрепиться вместе с ценами на нефть, и тогда он может войти в тройку лучших, показав рост по сравнению с 2020 годом

«Этот рывок туда-обратно может дать возможность заработать спекулянтам, и всех это очень интересует. Такая же ситуация с песо. А рынок юаня очень сильно растёт и перетягивает часть объёмов с американского рынка», — сказал Адамидов.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз падения курса доллара на 20% в 2021 году.