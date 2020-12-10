Экономист рассказал о перспективах курса рубля

Короткая ссылка
Независимый экономист Дмитрий Адамидов рассказал о перспективах курса рубля.
Экономист рассказал о перспективах курса рубля
  • © Diy13
  • Gettyimages.ru

В беседе с Nation News он отметил, что в этом году российская валюта показала ослабление, но в следующем ситуация должна немного выправиться.

По мнению эксперта, рубль может укрепиться вместе с ценами на нефть, и тогда он может войти в тройку лучших, показав рост по сравнению с 2020 годом

«Этот рывок туда-обратно может дать возможность заработать спекулянтам, и всех это очень интересует. Такая же ситуация с песо. А рынок юаня очень сильно растёт и перетягивает часть объёмов с американского рынка», — сказал Адамидов.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз падения курса доллара на 20% в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить