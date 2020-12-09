В Москве появился сервис для привлечения инвестиций в технологические стартапы
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Новый сервис решает одну из важнейших задач технологических стартапов — привлечение средств. Для этого проект нужно сделать инвестиционно привлекательным: определить целевую аудиторию и конкурентные преимущества, подготовить финансовую модель», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
По её словам, участникам в течение трёх месяцев будут помогать с продвижением в инвестсообществе.
Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.