Эксперт оценил перспективы биткоина

Директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex Александр Хвойницкий оценил перспективы биткоина.

«Весь процесс снижения биткоина может занять пару месяцев. И вполне вероятно, что это будет период с января — февраля следующего года. Сейчас крайне сложно прогнозировать, куда именно двинется биткоин», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, ситуация на крипторынке нестабильная, и нельзя предсказать, что произойдёт дальше.

«Но в конце декабря можно однозначно ждать падения биткоина», — полагает эксперт.

Как добавил Хвойницкий, сохранить свои активы в криптовалюте просто — как только появляется подозрение, что биткоин начинает падать, следует перевести сбережения в стейблкоины, которые привязаны к доллару.

Ранее заведующий кафедрой «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Хандруев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по регулированию цифровой валюты в России.