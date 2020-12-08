В Петербурге объявили программу международного форума «Биржевой товарный рынок»

В Санкт-Петербурге объявили программу международного форума «Биржевой товарный рынок».

Об этом сообщает oilcapital.ru.

В частности, в дискуссии «На пути к национальным индикаторам нефтяного рынка» примут участие помощник руководителя администрации президента России Кирилл Молодцов и заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

Также запланированы дискуссии «Рынок минеральных удобрений: курс на биржу» и «Биржевые торги природным газом: условия необходимые и достаточные».

Форум состоится 9 декабря в формате онлайн.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Международная неделя бизнеса состоится 8—11 декабря в Уфе.