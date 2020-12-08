В Петербурге объявили программу международного форума «Биржевой товарный рынок»
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- РИА Новости
Об этом сообщает oilcapital.ru.
В частности, в дискуссии «На пути к национальным индикаторам нефтяного рынка» примут участие помощник руководителя администрации президента России Кирилл Молодцов и заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
Также запланированы дискуссии «Рынок минеральных удобрений: курс на биржу» и «Биржевые торги природным газом: условия необходимые и достаточные».
Форум состоится 9 декабря в формате онлайн.
Ранее газета «Известия» сообщала, что Международная неделя бизнеса состоится 8—11 декабря в Уфе.