Набиуллина в третий раз вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в третий раз стала одной из 100 самых влиятельных женщин мира по версии американского издания журнала Forbes.
Набиуллина в третий раз вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира
  • РИА Новости

«Единственной представительницей России в рейтинге третий год подряд оказывается председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. За год она переместилась с 53-й на 57-ю строчку», — говорится в российской версии издания.

Первое место в списке десятый год подряд занимает канцлер Германии Ангела Меркель. На второй строчке — глава Европейского центробанка Кристин Лагард — второй год подряд. На третьем месте — Камала Харрис, она должна занять пост вице-президента США после того, как страну официально возглавит кандидат от Демократической партии Джо Байден. Харрис оказалась впервые в списке.

В сентябре сообщалось, что председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин стал самым богатым россиянином по данным Forbes Real Time.

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