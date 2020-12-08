Набиуллина в третий раз вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в третий раз стала одной из 100 самых влиятельных женщин мира по версии американского издания журнала Forbes.

«Единственной представительницей России в рейтинге третий год подряд оказывается председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. За год она переместилась с 53-й на 57-ю строчку», — говорится в российской версии издания.

Первое место в списке десятый год подряд занимает канцлер Германии Ангела Меркель. На второй строчке — глава Европейского центробанка Кристин Лагард — второй год подряд. На третьем месте — Камала Харрис, она должна занять пост вице-президента США после того, как страну официально возглавит кандидат от Демократической партии Джо Байден. Харрис оказалась впервые в списке.

В сентябре сообщалось, что председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин стал самым богатым россиянином по данным Forbes Real Time.