Эксперт прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

«Если цена на нефть продолжит снижаться, или не станет расти выше $50 за бочку марки Brent, то можно ожидать возвращения валютой пары USD/RUB к уровню 75,41 и далее к 76,44 до конца этого года, а возможно и в рамках этой недели», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, восходящий тренд на нефтяном рынке возможен только после завершения локдаунов по всему миру, что выглядит маловероятным на дистанции в ближайшие шесть — восемь месяцев.

Как считает эксперт, против евро цена может вернуться к уровню максимумов 2020 года, а к концу года можно будет увидеть тестирование отметок в 96 рублей за евро.

«Да и в целом рост курса евро против рубля в обозримом будущем выглядит более вероятным. Европа довольно неплохо переносит пандемию, а традиционная европейская дисциплинированность позволяет контролировать темпы распространения вируса. Такое положение вещей позволяет лучше функционировать экономике, хоть и в весьма сжатом формате», — добавил он.

Ранее директор Института проблем глобализации, экономист и публицист Михаил Делягин в беседе с Inforeactor выразил мнение, что доллар должен укрепиться по отношению к евро, а после этого наступит серьёзное его ослабление.