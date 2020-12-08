Стоимость активов россиян на брокерском обслуживании выросла на 26,8% по итогам III квартала

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Стоимость активов россиян на брокерском обслуживании по итогам III квартала превысила 12,7 трлн рублей, что на 26,8% больше прошлогоднего показателя.
Стоимость активов россиян на брокерском обслуживании выросла на 26,8% по итогам III квартала
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Количество клиентов, основную долю которых составляют физлица, увеличилась до 7,6 млн (против 3,4 млн годом ранее). Большую часть привлекли банки, у которых есть брокерская лицензия.

За год на 85% выросло число клиентов, которые переходят на доверительное управление, стоимость их инвестиционных портфелей увеличилась более чем на треть и составила 1,4 трлн рублей.

Число открытых индивидуальных инвестиционных счетов на начало октября составило почти 3 млн, что на 148% превышает показатели осени 2019-го. Объём активов в таких счетах увеличился в два раза, до 280 млрд рублей, следует из данных ЦБ.

Ранее эксперт по криптовалютам Михаил Худокормов в беседе с Inforeactor оценил возможности таких денежных средств как инструмента для инвестиций.

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