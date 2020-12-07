В Северной Осетии рассказали о сборе зерновых культур

За десять месяцев 2020 года аграрии Северной Осетии собрали рекордное количество зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза республики.

«До конца года осталось убрать 2,8 тыс. пропашных культур. В целом запланировано получить около 812 тыс. тонн зерна», — заявил замминистра сельского хозяйства Казбек Марзоев.

Сумма экспорта сельхозпродукции с начала года превысила $54 млн, что на $8 млн выше запланированного показателя.

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.