В Северной Осетии рассказали о сборе зерновых культур
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза республики.
«До конца года осталось убрать 2,8 тыс. пропашных культур. В целом запланировано получить около 812 тыс. тонн зерна», — заявил замминистра сельского хозяйства Казбек Марзоев.
Сумма экспорта сельхозпродукции с начала года превысила $54 млн, что на $8 млн выше запланированного показателя.
Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.