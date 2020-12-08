Газпромбанк запустил мобильное приложение для инвесторов

Газпромбанк запустил мобильное приложение «Газпромбанк Инвестиции» для розничных клиентов, вкладывающихся в ценные бумаги на фондовом рынке.

Об этом пишут «Известия».

С помощью приложения клиенты получили возможность дистанционно торговать акциями, облигациями, валютой и другими финансовыми инструментами, открывать брокерские и индивидуальные инвестиционные счета.

Для новичков доступна функция демопортфеля, благодаря которой можно попробовать инвестиции без вложений.

Первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович выразил уверенность, что приложение будет пользоваться большим спросом.

«Мы приложили значительные усилия, чтобы сделать наш сервис одним из самых удобных и качественных на рынке — с понятным интерфейсом и быстрым доступом к любой интересующей информации», — добавил он.

Ранее специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как обезопасить банковские мобильные приложения от взлома.