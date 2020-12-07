Эксперт оценил перспективы курса рубля

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Аналитики полагают, что курс рубля в ближайшее время кардинально не изменится.
Эксперт оценил перспективы курса рубля
  • РИА Новости

Главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Российской газетой» дал прогноз относительно курса рубля в ближайшей перспективе.

«Полагаю, что курс рубля будет торговаться в диапазоне 73—75 к доллару и 89—91 к евро с тенденцией к укреплению к нижней границе к концу недели. Считаю, что оптимизм на рынках из-за продвижения вакцин от COVID-19 будет перевешивать текущее ухудшение эпидемиологической ситуации в мире», — сказал эксперт, добавив, что мировые инвесторы ожидают, что появление эффективных вакцин позволит экономикам мира вернуться к нормальному функционированию в течение следующего года.​

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз падения курса доллара на 20% в 2021 году.

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