Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в понедельник, 7 декабря, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
- РИА Новости
Курс доллара вырос на 25 копеек — до 74,30 рубля.
Курс евро увеличился на 28 копеек и составил 90,08 рубля.
Ранее главный аналитик «Промсвязьбанка» Богдан Зварич рассказал в беседе с НСН, каким может быть курс рубля к концу года.
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