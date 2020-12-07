Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в понедельник, 7 декабря, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

РИА Новости

Курс доллара вырос на 25 копеек — до 74,30 рубля. Курс евро увеличился на 28 копеек и составил 90,08 рубля. Ранее главный аналитик «Промсвязьбанка» Богдан Зварич рассказал в беседе с НСН, каким может быть курс рубля к концу года.