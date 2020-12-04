В Росстате рассказали о росте цен на яйца и сахар

Короткая ссылка
Стоимость куриных яиц в России в ноябре 2020 года выросла на 7,09%, сахара — на 8,94%, подсолнечного масла — на 7,44%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
В Росстате рассказали о росте цен на яйца и сахар
  • Pixabay

«В ноябре среди продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар-песок. Подорожание отмечено во всех субъектах Российской Федерации, из них в 26 субъектах — на 10% и более», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший рост цен отмечался в Москве — на 15,1%, Московской и Белгородской областях — на 14,2% и 13,8% соответственно.

По данным статистики, существенно подорожали масло подсолнечное и яйца куриные.

В 21 субъекте России цены на масло подсолнечное выросли на 10,3% и более, заметнее всего в Республике Бурятия — на 16,1%.

Рост цен на яйца куриные на 10,1% и более отмечен в 14 субъектах, более всего в Удмуртской Республике и Самарской области — на 15,9% и 14,5% соответственно. 

Ранее сообщалось, что самая высокая средняя зарплата за январь — сентябрь 2020 года зарегистрирована на Чукотке — 116,4 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют расчёты RT на основе данных Росстата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить