В Росстате рассказали о росте цен на яйца и сахар

Стоимость куриных яиц в России в ноябре 2020 года выросла на 7,09%, сахара — на 8,94%, подсолнечного масла — на 7,44%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

«В ноябре среди продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар-песок. Подорожание отмечено во всех субъектах Российской Федерации, из них в 26 субъектах — на 10% и более», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший рост цен отмечался в Москве — на 15,1%, Московской и Белгородской областях — на 14,2% и 13,8% соответственно.

По данным статистики, существенно подорожали масло подсолнечное и яйца куриные.

В 21 субъекте России цены на масло подсолнечное выросли на 10,3% и более, заметнее всего в Республике Бурятия — на 16,1%.

Рост цен на яйца куриные на 10,1% и более отмечен в 14 субъектах, более всего в Удмуртской Республике и Самарской области — на 15,9% и 14,5% соответственно.

Ранее сообщалось, что самая высокая средняя зарплата за январь — сентябрь 2020 года зарегистрирована на Чукотке — 116,4 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют расчёты RT на основе данных Росстата.