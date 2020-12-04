Эксперт дал прогноз по курсу рубля на 2021 год
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«Если прогнозировать на 2021 год, то рубль, скорее всего, будет укрепляться. Сейчас мы наблюдаем краткосрочный фактор, после решения ОПЕК+. А по мере успеха вакцин в мире, восстановления мировой экономики увеличится спрос на газ, нефть и другие товары, которые составляют прибыль от экспортной выручки России», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, также будут постепенно возвращаться и зарубежные портфельные инвестиции в Россию.
Как отметил Абрамов, всё это будет влиять на укрепление российской валюты.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз падения курса доллара на 20% в 2021 году.