Курс евро в ходе торгов опускался ниже 90 рублей

Курс евро во время торгов опустился ниже 90 рублей, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Как пишет ТАСС, курс евро во время торгов достигал 89,98 рубля в 16:51 мск. В последний раз курс евро опускался ниже 90 рублей 26 ноября, уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что 4 декабря курс доллара опускался ниже 74 рублей впервые с 2 сентября.