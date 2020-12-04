Курс евро в ходе торгов опускался ниже 90 рублей
Курс евро во время торгов опустился ниже 90 рублей, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
- AFP
Как пишет ТАСС, курс евро во время торгов достигал 89,98 рубля в 16:51 мск. В последний раз курс евро опускался ниже 90 рублей 26 ноября, уточняет агентство.
Ранее сообщалось, что 4 декабря курс доллара опускался ниже 74 рублей впервые с 2 сентября.
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