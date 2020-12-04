Эксперт дал прогноз по курсу рубля

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Независимый финансовый эксперт Дмитрий Чечулин дал прогноз по курсу рубля.
Эксперт дал прогноз по курсу рубля
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В беседе с «Российской газетой» он отметил, что за два последних дня против евро рубль укрепился более чем на 1%, против доллара США — на 1,8%.

По словам эксперта, для пары USD/RUB настаёт важный момент. Если уровень 74,40 будет пробит, то следующей целевой отметкой окажется уровень в 73,73.

Для пары EUR/RUB ключевой уровень расположился на отметке 89,76, и пробитие этого рубежа откроет возможность для 88,88.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз падения курса доллара на 20% в 2021 году.

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