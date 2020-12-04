Турция отправила первый грузовой поезд в Китай
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- РИА Новости
«Сегодня из Стамбула отправляется первый экспортный поезд из Турции в Китай. Поезд будет следовать по Транскаспийскому международному транспортному маршруту по железной дороге Карс — Тбилиси — Баку протяжённостью 8693 км. Пройдя два континента, два моря и пять стран, он доставит груз в Китай за 12 дней», — сообщили в турецком Министерстве иностранных дел.
По пути в пункт назначения поезду предстоит пересечь Грузию, Азербайджан и Казахстан.
В Турции также заявили, что страна продолжит предпринимать шаги для дальнейшего укрепления связей между Востоком и Западом.