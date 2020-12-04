Турция отправила первый грузовой поезд в Китай

Первый грузовой поезд отправился из Турции в Китай, он преодолеет 8693 км за 12 дней, маршрут поезда по Транскаспийскому коридору пролегает через пять стран.

«Сегодня из Стамбула отправляется первый экспортный поезд из Турции в Китай. Поезд будет следовать по Транскаспийскому международному транспортному маршруту по железной дороге Карс — Тбилиси — Баку протяжённостью 8693 км. Пройдя два континента, два моря и пять стран, он доставит груз в Китай за 12 дней», — сообщили в турецком Министерстве иностранных дел.

По пути в пункт назначения поезду предстоит пересечь Грузию, Азербайджан и Казахстан.

В Турции также заявили, что страна продолжит предпринимать шаги для дальнейшего укрепления связей между Востоком и Западом.