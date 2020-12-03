Эксперт оценил перспективы цифрового рубля

Короткая ссылка
Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн оценил перспективы цифрового рубля.
Эксперт оценил перспективы цифрового рубля
  • РИА Новости

«Россия может выпустить такое количество цифровых рублей, которое будет нужно экономике. В этом состоит основная роль нового процесса — делать валютную систему на планете более справедливой, уйти от долларовых отношений в мире», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, с помощью цифровых рублей можно будет расплачиваться и с юридическими, и с физическими лицами. Как считает Гольдфайн, появится множество новых сервисов.

Эксперт добавил, что люди не почувствуют разницы при переходе на цифровой рубль, так как все давно привыкли расплачиваться с помощью карт или телефонов.

Ранее заведующий кафедрой «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Хандруев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по регулированию цифровой валюты в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить