Эксперт оценил перспективы цифрового рубля

Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн оценил перспективы цифрового рубля.

«Россия может выпустить такое количество цифровых рублей, которое будет нужно экономике. В этом состоит основная роль нового процесса — делать валютную систему на планете более справедливой, уйти от долларовых отношений в мире», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, с помощью цифровых рублей можно будет расплачиваться и с юридическими, и с физическими лицами. Как считает Гольдфайн, появится множество новых сервисов.

Эксперт добавил, что люди не почувствуют разницы при переходе на цифровой рубль, так как все давно привыкли расплачиваться с помощью карт или телефонов.

Ранее заведующий кафедрой «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Хандруев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по регулированию цифровой валюты в России.