Эксперт дал рекомендации по хранению сбережений

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников дал рекомендации по хранению сбережений.

«Обычному гражданину стоит хранить средства, согласно золотому правилу инвесторов: на руках надо иметь валюту платежа. Если вы собираетесь покупать что-то на российском рынке, то нужны рубли. Если потом захотите отправиться в Европу, то копите евро», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, валюта платежа должна определять деньги на банковском вкладе.

Он также отметил, что в 85% мировых сделок есть доллар и он останется глобальной валютой надолго.

Ранее эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил позиции золота в мировой экономике.