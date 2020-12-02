Финансовый аналитик оценил перспективы курса рубля в декабре

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Финансовый аналитик Артём Звёздин оценил перспективы курса рубля в декабре.
Финансовый аналитик оценил перспективы курса рубля в декабре
  • РИА Новости

«Декабрь для рубля ожидает быть позитивным, но особо расслабляться не стоит», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Как отметил эксперт, вопрос с COVID-19 остаётся актуальным, однако на рынках, скорее, работает информация о разработке вакцин. По словам Звёздина, массовая вакцинация не за горами, что играет на руку отечественной валюте.

«Кроме того, на рубль позитивно влияет стоимость нефти, которая может ещё вырасти на фоне восстановления экономики», — полагает он.

Эксперт также считает, что позитивные факторы появляются и на фоне последующего ослабления доллара.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз о падении курса доллара на 20% в 2021 году.

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