Эксперт рассказал о факторах, влияющих на курс рубля в декабре

Доцент кафедры национальной экономики ЭМИТ РАНХиГС при президенте России Владимир Трегубов рассказал о факторах, влияющих на курс рубля в декабре.

«В декабре основными факторами, влияющими на курс рубля, скорее всего, будут новости об апробации и разрешении к применению вакцин от коронавируса, а также настроения участников сделки ОПЕК+», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его мнению, в случае сочетания положительных факторов российская валюта может укрепиться до значений 70—73 к доллару и до 85—88 — к евро.

«Поддержать рубль также должны платежи в бюджет в конце месяца. Это оптимистичный сценарий, он же пока представляется наиболее вероятным», — сказал Трегубов.

Он добавил, что технически рубль вошёл в «локальный растущий канал».

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз о падении курса доллара на 20% в 2021 году.