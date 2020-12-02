В ЦБ оценили влияние валютного курса на инфляцию

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Зампред Банка России Алексей Заботкин оценил влияние валютного курса на инфляцию.
В ЦБ оценили влияние валютного курса на инфляцию
  • © Alexander Nemenov
  • AFP

«По итогам этого года, если обменный курс останется примерно на текущих уровнях, вклад в инфляцию его изменения будет примерно 1 п. п.», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Заботкин также отметил, что механизм операций ЦБ на валютном рынке связан с операциями, которые регулятор осуществляет в рамках бюджетного правила.

«Тактика их проведения несколько уточнялась в период экстраординарной волатильности цен на нефть в марте — мае этого года», — сказал он.

По его словам, после того как динамика внешних условий стала более нормальной, в целом ЦБ вернулся к исполнению тех операций, которые регулярно проводит в рамках бюджетного правила, поэтому каких бы то ни было изменений в механизм вносить не планирует.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Nation News оценил ситуацию с курсом рубля.

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