Эксперт оценил перспективы цифровизации российской экономики

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов оценил перспективы цифровизации отечественной экономики.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что цифровой рубль может стать одним из источников увеличения эффективности экономики. Среди возможных последствий — экономический рост, увеличение зарплат, цифровая трансформация отраслей.

«Иными словами, Российская Федерация может стать лидером в мире по цифровизации экономики. Но на самом деле новый вид валюты является частью технологии новой экономики — он способен стать драйвером развития», — отметил эксперт.

Как добавил Ордов, создание цифровой национальной валюты подразумевает семь этапов.

«Например, Китай сегодня находится на шестом. Российский Центральный банк — на втором», — пояснил он.

Ранее независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы перехода на полный безналичный расчёт в России.