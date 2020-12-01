Эксперт оценил ситуацию на нефтяном рынке

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил ситуацию на нефтяном рынке.

«Есть некое ожидание, что рост цен на нефть из-за новостей о вакцинах продолжится. Но с точки зрения реального спроса он далеко не на тех уровнях, которые могли бы позволять увеличивать предложение с 1 января. Это понимают в Саудовской Аравии и России», — заявил он в беседе с НСН, комментируя ситуацию с ОПЕК+.

По мнению эксперта, участники организации могут оставить квоты на добычу на текущих уровнях как минимум на I квартал 2021 года.

Как считает Пикин, рынок живёт ожиданием вакцины.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.