Эксперт оценил динамику роста цен на новостройки в России

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Директор по инвестициям и экономике ГК «Югстройимпериал» Артём Таболин рассказал о росте цен на квартиры в новостройках в России, а также дал прогноз относительно дальнейшей динамики цен в данном сегменте рынка.
Эксперт оценил динамику роста цен на новостройки в России
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом Артём Таболин рассказал в беседе с изданием Life.ru.

«Скорость повышения цен зависит от региона и сегмента жилья (эконом, комфорт, бизнес). Наибольший рост заметен в категориях с самой низкой стоимостью квартиры. Это студии, однушки, евродвушки в классах эконом и комфорт. Именно на них направлен интерес тех, кто рассматривает недвижимость как объект инвестиций. Но в среднем можно говорить, что с начала года рост цен составил не менее 12—13%. По ряду регионов и застройщиков эта величина будет ещё больше — до 17—20%», — отметил Артём Таболин.

По данным «Авито. Недвижимость», за период с октября 2019 года по настоящее время лидером по росту цен стал Нижний Новгород (плюс 30%), на втором месте оказался Санкт-Петербург (28%), на третьем Волгоград (24%).

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