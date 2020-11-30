Оборот предприятий ИТ-отрасли Удмуртии вырос на 6,3% за январь — сентябрь

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Оборот предприятий ИТ-отрасли Удмуртии вырос на 6,3% за девять месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Оборот предприятий ИТ-отрасли Удмуртии вырос на 6,3% за январь — сентябрь
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Среди лидеров предприятия, занимающиеся разработкой компьютерного обеспечения, деятельностью в области информационных услуг.

Рост зарплат в отрасли оценивается в 11,6%.

«Налоговые поступления от компаний ИТ-отрасли за девять месяцев 2020 года во все уровни бюджетной системы Российской Федерации увеличились на 23,7% по отношению к девяти месяцам 2019 года», — сказал глава республики Александр Бречалов.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность цифровизации.

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