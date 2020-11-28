Кудрин ожидает падения российской экономики более чем на 4%

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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предполагает, что экономика России по итогам 2020 года упадёт более чем на 4%.
Кудрин ожидает падения российской экономики более чем на 4%
  • РИА Новости

Такое мнение он выразил во время гражданского форума ОНФ.

«Европейская экономика на 8% примерно, даже почти на 9%, упадёт (по итогам 2020 года. — RT), Великобритания — на 11%. Мы, как официальная статистика говорит, на 3,9% ВВП. Я думаю, больше 4% будет, даже 4,5%», — цитирует Кудрина РИА Новости.

Он также рассказал, что падение уровня жизни во втором квартале текущего года было выше 8%, а в третьем квартале спад составлял 4,5%.

«У нас на миллион примерно прирастёт количество бедных. И, к сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно. Это означает, что нам больше надо будет наш фокус направлять на тех людей, которым нужна поддержка», — добавил глава Счётной палаты.

Как ранее заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, экономика России достигнет докризисного уровня в середине 2022 года.

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