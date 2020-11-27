В Татарстане рассказали о работе по поддержке предпринимателей в 2020 году

В 2020 году предпринимателям Татарстана выделили 2,6 млрд рублей. Финансовая поддержка за последние пять лет составила 7,3 млрд.

Об этом сообщает «Реальное время».

Работу осуществляют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Программа действует с 2019 года.

В настоящее время в регионе 152,8 тыс. субъектов МСБ. Они занимаются оптовой и розничной торговлей, транспортировкой и хранением, строительством.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.