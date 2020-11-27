В Татарстане рассказали о работе по поддержке предпринимателей в 2020 году
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Об этом сообщает «Реальное время».
Работу осуществляют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Программа действует с 2019 года.
В настоящее время в регионе 152,8 тыс. субъектов МСБ. Они занимаются оптовой и розничной торговлей, транспортировкой и хранением, строительством.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.