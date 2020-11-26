В Ставропольском крае одобрили бюджет на 2021 год

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В думе Ставропольского края одобрили законопроект о бюджете на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.
В Ставропольском крае одобрили бюджет на 2021 год
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Из документа следует, что доходы превысят 129 млрд рублей, расходы — 133 млрд рублей. Оставшуюся разницу планируется покрыть за счёт остатка с 2020 года.

Замминистра финансов региона Ирина Маркасьян отметила, что бюджет сохранит свою социальную направленность. Практически 69% расходной части направят именно в эту сферу (87,6 млрд рублей).

По сообщениям сайта «Реальное время», Госсовет Татарстана принял бюджет республики на 2021 год и 2022—2023 годы в третьем чтении.

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