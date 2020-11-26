В Ставропольском крае одобрили бюджет на 2021 год
- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru.
Из документа следует, что доходы превысят 129 млрд рублей, расходы — 133 млрд рублей. Оставшуюся разницу планируется покрыть за счёт остатка с 2020 года.
Замминистра финансов региона Ирина Маркасьян отметила, что бюджет сохранит свою социальную направленность. Практически 69% расходной части направят именно в эту сферу (87,6 млрд рублей).
По сообщениям сайта «Реальное время», Госсовет Татарстана принял бюджет республики на 2021 год и 2022—2023 годы в третьем чтении.