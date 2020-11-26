Известия: число заёмщиков с четырьмя и более кредитами в России выросло на 14%

Количество заёмщиков с четырьмя и более кредитами в России в январе — сентябре 2020 года выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, до 4 млн человек.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистику Объединённого кредитного бюро.

Число заёмщиков с тремя кредитами увеличилось на 4,5%, до 4,6 млн.

На 1 сентября 2020 года объём кредитования населения достиг 19,06 трлн рублей (+12%). По данным ЦБ, займы физлиц показывают активный рост с июля, ежемесячно превышая 300 млрд рублей.

В Сбере рассказали, что не фиксируют существенного увеличения количества заёмщиков с двумя и более займами за десять месяцев 2020 года. В Райффайзенбанке заявили, что внимательно относятся к уровню долговой нагрузки клиентов и не допускают их закредитованности.

В пресс-службе ПСБ отметили, что при кредитовании оценивают платёжеспособность заёмщика не по числу ссуд, а по соотношению совокупных платежей по кредитам к доходу.

Ранее директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке ипотеки в России.