Известия: число заёмщиков с четырьмя и более кредитами в России выросло на 14%
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистику Объединённого кредитного бюро.
Число заёмщиков с тремя кредитами увеличилось на 4,5%, до 4,6 млн.
На 1 сентября 2020 года объём кредитования населения достиг 19,06 трлн рублей (+12%). По данным ЦБ, займы физлиц показывают активный рост с июля, ежемесячно превышая 300 млрд рублей.
В Сбере рассказали, что не фиксируют существенного увеличения количества заёмщиков с двумя и более займами за десять месяцев 2020 года. В Райффайзенбанке заявили, что внимательно относятся к уровню долговой нагрузки клиентов и не допускают их закредитованности.
В пресс-службе ПСБ отметили, что при кредитовании оценивают платёжеспособность заёмщика не по числу ссуд, а по соотношению совокупных платежей по кредитам к доходу.
Ранее директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке ипотеки в России.