Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

«Тенденция к умеренному ослаблению доллара на валютном рынке в ближайшее время продолжится. Гипотетически ситуация сейчас позитивна для всех развивающихся валют, включая рубль», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, курс до конца года может остаться в диапазоне, который сформировался в начале ноября (75,5—78,8 рубля за доллар).

Как считает Бахтин, покупать валюту разумно, чтобы снизить вероятность потерь при дальнейших колебаниях курса.

«Делать это можно постепенно — например, из месяца в месяц. Тогда в целом вы будете приобретать её по усреднённому курсу, что снизит эффект волатильности», — пояснил он.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз о падении курса доллара на 20% в 2021 году.