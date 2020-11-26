Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Тенденция к умеренному ослаблению доллара на валютном рынке в ближайшее время продолжится. Гипотетически ситуация сейчас позитивна для всех развивающихся валют, включая рубль», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, курс до конца года может остаться в диапазоне, который сформировался в начале ноября (75,5—78,8 рубля за доллар).

Как считает Бахтин, покупать валюту разумно, чтобы снизить вероятность потерь при дальнейших колебаниях курса.

«Делать это можно постепенно — например, из месяца в месяц. Тогда в целом вы будете приобретать её по усреднённому курсу, что снизит эффект волатильности», — пояснил он.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз о падении курса доллара на 20% в 2021 году.

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