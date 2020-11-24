Эксперт дал прогноз по курсу рубля

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук дал прогноз по курсу рубля.

«Курс рубля сегодня зависит в первую очередь от цены на чёрное золото. На прошлой неделе котировки нефти марки Brent консолидировались ниже отметки $45 за баррель после того, как комитет ОПЕК+ не дал официальной рекомендации продлить текущие ограничения по добыче ещё на три-шесть месяцев», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, у этой отметки цены могут остановиться до саммита ОПЕК+, который состоится с 30 ноября по 1 декабря 2020 года.

Локальной поддержкой российской валюты послужит и уплата ноябрьских налогов.

Как отметил эксперт, если внешний фон факторов, влияющих на курс рубля, останется позитивным, а продажи валюты от экспортёров — высокими, то рубль на этой неделе сможет преодолеть уровень 76 единиц за доллар и 90 — за евро.

«Прогнозируемый курс рубля на текущую неделю: 75,5—76,5 рубля за доллар и 89,5—90,5 рубля за евро», — сказал Корнейчук.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз о падении курса доллара на 20% в 2021 году.