ЦБ: в III квартале выявлено на 56,8% больше нелегальных кредиторов

В III квартале 2020 года выявлено на 56,8% больше нелегальных кредиторов по сравнению с предыдущим кварталом, заявили в Банке России.

Об этом сообщает газета «Известия».

За январь — сентябрь обнаружено 593 «чёрных кредитора», что на 62,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Спад в основном наблюдался в первой половине года на фоне ограничений, связанных с пандемией. Но в III квартале по сравнению с II кварталом число выявленных нелегальных кредиторов увеличилось с 132 до 207, или на 56,8%.

Такой рост можно объяснить послаблением карантинных ограничений в тот период, пояснили в пресс-службе.

Регулятор также выявил более тысячи организаций, которые действовали на финансовом рынке незаконно.

«Сравнивать статистику прошлого года и текущего в период пандемии, с одной стороны, некорректно, а с другой — очень показательно. С точки зрения «перехода на удалённый вариант взаимодействия» данные показывают рост всех видов интернет-мошенничества. Но нелегальных кредиторов стало меньше, так как этот рынок лучше себя чувствует в формате офлайн, шаговой доступности и при передаче наличных из рук в руки», — заявил директор департамента противодействия незаконным практикам ЦБ Валерий Лях.

По его словам, из-за карантина потенциальным заёмщикам стало проще получать легальные услуги. Свой вклад внесли и финансовые технологии, которые обеспечили максимально доступные продукты в дистанционном формате, добавил Лях.

Как отметил эксперт, послабления, пришедшиеся на III квартал, ожидаемо показали рост статистики по выявлению нарушений.

Ранее, как сообщало ФАН, финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власс прокомментировал ситуацию с коллекторами в стране.