В Ростовской области объём добычи угля за год снизился на 8%

В Ростовской области с начала года удалось добыть более 4,4 млн тонн угля. Объёмы добычи за год снизились на 8%.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на заявление главы Минпрома региона Игоря Сорокина.

«Отставание планируется ликвидировать за счёт интенсивной работы угледобывающих предприятий до конца этого года. Всего в этом году планируется добыть 5,4 млн тонн», — сказано в сообщении.

Более 20 тыс. предприятий угольной промышленности направят около 25 млрд рублей на модернизацию и создание производств.

По словам Игоря Сорокина, запланировано поэтапное увеличение объёма добычи.

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