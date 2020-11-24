В Ростовской области объём добычи угля за год снизился на 8%
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на заявление главы Минпрома региона Игоря Сорокина.
«Отставание планируется ликвидировать за счёт интенсивной работы угледобывающих предприятий до конца этого года. Всего в этом году планируется добыть 5,4 млн тонн», — сказано в сообщении.
Более 20 тыс. предприятий угольной промышленности направят около 25 млрд рублей на модернизацию и создание производств.
По словам Игоря Сорокина, запланировано поэтапное увеличение объёма добычи.
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