Власти Москвы рассказали об инвестициях резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва»

За девять месяцев 2020 года объём инвестиций резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» превысил 7 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем за такой же период 2019 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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РИА Новости

«Совокупный объём всех вложений резидентов за всё время существования ОЭЗ уже превысил 36 млрд рублей», — цитирует НСН Владимира Ефимова. Больше всего инвестировали производители электроники, лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования. «На территории столичной ОЭЗ выпускают препараты против онкологических заболеваний, психоневрологических расстройств, кардиологических нарушений и другие, а также глюкометры, пульсоксиметры и аспираторы, изделия для стомированных больных», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что ОЭЗ «Технополис «Москва» одержала победу в шести специальных номинациях рейтинга лучших мировых инфраструктурных площадок Global Free Zones of the Year.