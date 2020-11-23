Власти Москвы рассказали об инвестициях резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва»

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За девять месяцев 2020 года объём инвестиций резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» превысил 7 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем за такой же период 2019 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Власти Москвы рассказали об инвестициях резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва»
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Совокупный объём всех вложений резидентов за всё время существования ОЭЗ уже превысил 36 млрд рублей», — цитирует НСН Владимира Ефимова.

Больше всего инвестировали производители электроники, лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования.

«На территории столичной ОЭЗ выпускают препараты против онкологических заболеваний, психоневрологических расстройств, кардиологических нарушений и другие, а также глюкометры, пульсоксиметры и аспираторы, изделия для стомированных больных», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что ОЭЗ «Технополис «Москва» одержала победу в шести специальных номинациях рейтинга лучших мировых инфраструктурных площадок Global Free Zones of the Year.

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