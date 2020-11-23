Власти Москвы рассказали об инвестициях резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва»
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
«Совокупный объём всех вложений резидентов за всё время существования ОЭЗ уже превысил 36 млрд рублей», — цитирует НСН Владимира Ефимова.
Больше всего инвестировали производители электроники, лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования.
«На территории столичной ОЭЗ выпускают препараты против онкологических заболеваний, психоневрологических расстройств, кардиологических нарушений и другие, а также глюкометры, пульсоксиметры и аспираторы, изделия для стомированных больных», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что ОЭЗ «Технополис «Москва» одержала победу в шести специальных номинациях рейтинга лучших мировых инфраструктурных площадок Global Free Zones of the Year.