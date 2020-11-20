В Москве рассказали о поддержке бизнеса в 2020 году

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Сумма субсидий и грантов, одобренных в 2020 году для работающих в Москве технологических бизнес-проектов, составила 875 млн рублей.
В Москве рассказали о поддержке бизнеса в 2020 году
  • АГН «Москва»
  • © Игорь Иванко

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.

«Москва уделяет большое внимание развитию технологичных отраслей. Город создаёт для них инфраструктуру, формирует мощную систему подготовки кадров, предоставляет субсидии и гранты», — сказала Сергунина во время онлайн-встречи с участниками чемпионата мира Cybathlon — 2020.

В списке получивших поддержку — 225 различных проектов.

Как отметила Сергунина, всего в городе работает 122 тыс. технологических компаний.

«Благодаря наличию инфраструктуры и комплексным программам поддержки этот сектор продолжает уверенно развиваться», — цитирует Сергунину портал мэра и правительства.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.

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