Эксперт оценил ситуацию с котировками криптовалюты

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Основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин оценил ситуацию с котировками криптовалюты.
Эксперт оценил ситуацию с котировками криптовалюты
  • © JACK GUEZ / AFP

«Рост котировок криптовалюты в целом и биткоина в частности вызывает неподдельный интерес у многих участников рынка. Особенно сейчас, когда мировые регуляторы всё сильнее и сильнее контролируют денежные потоки, а доходность классических денег с годами становится всё ниже», — заявил он в беседе с Life.ru.

Эксперт также обратил внимание на некоторую возможную корреляцию между курсами биткоина и золота, которая идёт с отставанием в несколько месяцев. Как считает Пичугин, если она сохранится, то можно ожидать обновления максимума курса криптовалюты в ближайшее время, как это было с золотом в августе.

«Поэтому я не удивлюсь цене в $20—22 тыс. на горизонте до конца года. Однако на этом уровне биткоин, скорее всего, не закрепится. Вероятнее всего, средняя цена будет около $17—18 тыс. (то есть близко к текущим ценам)», — прогнозирует эксперт.

По его словам, причина роста котировок крипторынка связана также с тем, что молодые инвесторы видят такую валюту достаточно понятным инструментом защиты капитала.

«В то время как старшее поколение всё ещё верит в золото. Получается, что в какой-то момент биткоин стал цифровым золотом, в то время как альткоины стали рисковыми активами с высоким потенциалом роста», — добавил Пичугин.

Ранее заведующий кафедрой «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Хандруев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по регулированию цифровой валюты в России.

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