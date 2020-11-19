Эксперты: банки стали реже одобрять заявки на получение кредитных карт в России

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На начало осени банки в России одобрили только 22,3% заявок на получение кредитных карт, что почти на треть меньше, чем годом ранее и чем в марте (31,7% и 33,1% соответственно).
Эксперты: банки стали реже одобрять заявки на получение кредитных карт в России
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные БКИ «Эквифакс».

Уровень одобрения заявок на получение потребительского кредита за год также снизился — с 42,5 до 38,7%, ипотеки — с 73,8 до 70,9%.

Как заявил гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин, ужесточение кредитной политики банками в условиях неопределённости из-за весеннего карантина стало главной причиной уменьшения уровня одобрения по займам.

Со своей стороны, в пресс-службе ЦБ сказали, что регулятор не ведёт статистику по уровню одобрений, и порекомендовали обратиться в банки и обслуживающие их бюро кредитных историй.

Ранее заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News оценил сообщение о том, что в России в II квартале 2020 года зафиксировано снижение числа используемых банковских карт на рекордные за пять лет 4,5 млн единиц.

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