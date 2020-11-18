В РАКИБ спрогнозировали стоимость биткоина до конца года

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников прокомментировал в беседе с RT данные о том, что цена на биткоин превысила $18 тыс. впервые с декабря 2017 года.

«На самом деле это прорыв для тех, кто когда-то покупал (биткоин. — RT) по $20 тыс., и когда он упал до $3 тыс., люди, которые верили в это дело, они в конечном итоге свои деньги возвращают. Это большой плюс и для сообщества криптоэкономики, и для всех. На самом деле прогноз такой был где-то в середине лета, прогноз был, что биткоин будет к концу года больше $15 тыс. Благодаря событиям, которые в мире происходят, когда PayPal, например, криптовалюты решил применять в своих платежах... Другие банки интересуются этим делом», — отметил Бражников.

Он добавил, что биткоин больше не воспринимается как «какой-то фантик или интересная акция».

«А именно возможность, им можно платить. И этих возможностей всё больше и больше, потому он и растёт... Всё больше и больше людей в мире на это обращают внимание. Грамотность людей повышается во всём мире, эта тема сейчас хайповая... Я думаю, что до $20 тыс. он, может быть, дойдёт до конца года», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что цена на биткоин превысила $18 тыс. впервые с декабря 2017 года.