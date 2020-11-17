Эксперт оценил ситуацию с условиями по кредитным картам в России

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский оценил ситуацию с условиями по кредитным картам в России.

«Банк может изменить условия, которые прямым образом не указаны в заключаемом договоре. Оформляется это, как правило, пунктом о том, что стоимость тех или иных услуг определяется действующими тарифами. Фактически идёт отсылка к документу, который банк может видоизменить по своему усмотрению», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, клиент может попробовать в частном порядке решить вопрос об изменении ряда позиций договора с банком.

Как отметил Рогачевский, этот вопрос согласовывается отдельно, и такой шаг для банков редок, но показателен в части лояльности к клиенту.

Ранее заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News оценил сообщение о том, что в России в II квартале 2020 года зафиксировано снижение числа используемых банковских карт на рекордные за пять лет 4,5 млн единиц.