Эксперт оценил ситуацию с условиями по кредитным картам в России

Короткая ссылка
Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский оценил ситуацию с условиями по кредитным картам в России.
Эксперт оценил ситуацию с условиями по кредитным картам в России
  • РИА Новости

«Банк может изменить условия, которые прямым образом не указаны в заключаемом договоре. Оформляется это, как правило, пунктом о том, что стоимость тех или иных услуг определяется действующими тарифами. Фактически идёт отсылка к документу, который банк может видоизменить по своему усмотрению», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, клиент может попробовать в частном порядке решить вопрос об изменении ряда позиций договора с банком.

Как отметил Рогачевский, этот вопрос согласовывается отдельно, и такой шаг для банков редок, но показателен в части лояльности к клиенту.

Ранее заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News оценил сообщение о том, что в России в II квартале 2020 года зафиксировано снижение числа используемых банковских карт на рекордные за пять лет 4,5 млн единиц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить