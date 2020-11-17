Эксперт прокомментировал ситуацию с условиями расчётов по кредитным картам

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Основатель компании «Баланс-платформа» Леван Назаров прокомментировал ситуацию с условиями расчётов по кредитным картам.
Эксперт прокомментировал ситуацию с условиями расчётов по кредитным картам
  • AFP

«Банкам приходится идти на то, чтобы сокращать количество и объём бонусов и разных других привилегий для держателей карт. Доходы клиентов за время пандемии в основном снизились», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, банки идут на такие шаги, чтобы сохранить возможность выдавать карты и увеличивать лимиты потенциальным заёмщикам. Как пояснил Назаров, подобным образом они снижают свои возросшие риски.

«Ведь у клиентов сократились доходы, снизился уровень накоплений, но при этом растёт спрос на кредитные карты», — добавил Назаров.

Ранее заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News оценил сообщение о том, что в России в II квартале 2020 года зафиксировано снижение числа используемых банковских карт на рекордные за пять лет 4,5 млн единиц.

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