Эксперт прокомментировал ситуацию с условиями расчётов по кредитным картам

Основатель компании «Баланс-платформа» Леван Назаров прокомментировал ситуацию с условиями расчётов по кредитным картам.

«Банкам приходится идти на то, чтобы сокращать количество и объём бонусов и разных других привилегий для держателей карт. Доходы клиентов за время пандемии в основном снизились», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, банки идут на такие шаги, чтобы сохранить возможность выдавать карты и увеличивать лимиты потенциальным заёмщикам. Как пояснил Назаров, подобным образом они снижают свои возросшие риски.

«Ведь у клиентов сократились доходы, снизился уровень накоплений, но при этом растёт спрос на кредитные карты», — добавил Назаров.

Ранее заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News оценил сообщение о том, что в России в II квартале 2020 года зафиксировано снижение числа используемых банковских карт на рекордные за пять лет 4,5 млн единиц.