Эксперт прокомментировал западные санкции в отношении России

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал западные санкции, направленные против российской нефтегазовой сферы.

Об этом сообщает ФАН.

«Даже в условиях санкций направления, связанные с геологоразведкой и бурением, имеют достаточную техническую поддержку в России. Во-первых, часть технологий уже была развита в советские времена. И во-вторых, санкции вынудили нас развивать данные компетенции внутри нефтегазовых компаний, и эти компетенции сейчас есть», — заявил он в эфире медиагруппы «Патриот».

В октябре первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT решение Соединённых Штатов ввести дополнительные санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2».