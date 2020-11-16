Эксперт прокомментировал западные санкции в отношении России

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал западные санкции, направленные против российской нефтегазовой сферы.
Эксперт прокомментировал западные санкции в отношении России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«Даже в условиях санкций направления, связанные с геологоразведкой и бурением, имеют достаточную техническую поддержку в России. Во-первых, часть технологий уже была развита в советские времена. И во-вторых, санкции вынудили нас развивать данные компетенции внутри нефтегазовых компаний, и эти компетенции сейчас есть», — заявил он в эфире медиагруппы «Патриот».

В октябре первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT решение Соединённых Штатов ввести дополнительные санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2».

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