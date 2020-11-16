Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

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Анастасия Румянцева
Член Международного союза экономистов Игорь Диденко рассказал в беседе с RT, что в ближайшее время ожидать сильных колебаний цен на нефть не стоит.
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
  • Reuters

По мнению Диденко, предпосылок для каких-то сильных изменений цен на нефть в ту или иную сторону в настоящее время нет.

«Но та стабильность, которая будет на рынках после окончательного оглашения итогов выборов президента США, для цен на нефть скорее в плюс. Кроме того, известно, что администрация Байдена рассчитывает на урегулирование отношений с Китаем, которые были несколько омрачены торговыми войнами при Дональде Трампе. Опять-таки, если говорить о балансе спроса и предложения: предложение нефти на рынке по-прежнему велико, в общем-то спрос стабилен. Поэтому каких-то сильных движений ожидать не стоит», — пояснил специалист.

В ходе торгов 16 ноября мировые цены на нефть растут примерно на 4%.

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