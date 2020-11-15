Страны АСЕАН и их партнёры создали крупнейшую зону свободной торговли

Короткая ссылка
Страны АСЕАН и их торговые партнёры создали крупнейшую в мире зону свободной торговли, соглашение об этом заключили на четвёртом совещании на высшем уровне стран-участниц, которое прошло в Ханое.

Как пишет ТАСС, стороны заключили соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП).

Соглашение должно послужить толчком к восстановлению экономик стран АСЕАН в постпандемический период. Вступление документа в силу создаст зону свободной торговли с примерно 2,2 млрд потребителями и объёмом ВВП $28 трлн, отмечает агентство.

Подчёркивается, что, по прогнозам специалистов, к 2050 году общий ВВП стран ВРЭП может вырасти до $100 трлн.

Переговоры по ВРЭП стартовали в ноябре 2012 года для углубления экономического сотрудничества между странами АСЕАН и Китаем, Японией, Южной Кореей, Австралией, Индией, а также Новой Зеландией. 

Целью партнёрства является охват товаров, услуг, инвестиций, экономического и технического сотрудничества, а также прав интеллектуальной собственности. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить