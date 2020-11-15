Страны АСЕАН и их партнёры создали крупнейшую зону свободной торговли

Страны АСЕАН и их торговые партнёры создали крупнейшую в мире зону свободной торговли, соглашение об этом заключили на четвёртом совещании на высшем уровне стран-участниц, которое прошло в Ханое.

Как пишет ТАСС, стороны заключили соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП).

Соглашение должно послужить толчком к восстановлению экономик стран АСЕАН в постпандемический период. Вступление документа в силу создаст зону свободной торговли с примерно 2,2 млрд потребителями и объёмом ВВП $28 трлн, отмечает агентство.

Подчёркивается, что, по прогнозам специалистов, к 2050 году общий ВВП стран ВРЭП может вырасти до $100 трлн.

Переговоры по ВРЭП стартовали в ноябре 2012 года для углубления экономического сотрудничества между странами АСЕАН и Китаем, Японией, Южной Кореей, Австралией, Индией, а также Новой Зеландией.

Целью партнёрства является охват товаров, услуг, инвестиций, экономического и технического сотрудничества, а также прав интеллектуальной собственности.