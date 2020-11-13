Предприятия АПК Нижегородской области получили 3,7 млрд рублей с начала года

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Предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области получили 3,7 млрд рублей с начала года, заявил губернатор Глеб Никитин.
Предприятия АПК Нижегородской области получили 3,7 млрд рублей с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru.

Средства направили на развитие растениеводства, животноводства, фермерства, покупку сельхозтехники и поддержку сотрудников.

Ещё 700 млн рублей сельскохозяйственные предприятия должны получить до конца года.

Как отметил Никитин, несмотря на непростую экономическую ситуацию, все меры господдержки для предприятий АПК были сохранены.

«Мы не только не снизили финансирование отрасли, но и по отдельным направлениям увеличили размер субсидий», — добавил глава региона.

Как передавал ранее телеканал «360», в сельское хозяйство Московской области инвестировали около 36 млрд рублей с начала 2020 года, что почти на 11 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2019-го.

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