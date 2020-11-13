Эксперт прокомментировал новый пакет мер поддержки IT-отрасли

Ведущий аналитик акселератора Fintech Lab, технический журналист Сергей Вильянов прокомментировал новый пакет мер поддержки IT-отрасли от Минцифры России.

«Среди представленных мер имеет смысл отмена валютного контроля, потому что очень большое число компаний и разработчиков работает не на российском рынке, а на иностранных», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, это заметно облегчит жизнь и гигантам индустрии, и небольшим организациям или частным лицам, работающим в отрасли дистанционно.

«Любое снижение налогового бремени все представители отрасли воспримут с огромным энтузиазмом. Но самым важным для разработчиков, особенно тех, кто работает не в Москве или Санкт-Петербурге, а, например, в Ульяновске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Саратове, Пензе, станет отмена налога на прибыль», — считает Вильянов.

Как добавил эксперт, такой механизм находится в ведении местных властей.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал продление налоговых каникул для компаний и индивидуальных предпринимателей из пострадавших от коронавируса отраслей ещё на три месяца.