В ЦБ зафиксировали снижение уровня недобросовестных продаж финуслуг за год

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Уровень недобросовестных продаж финансовых услуг заметно снизился за последний год, заявили в Банке России.
В ЦБ зафиксировали снижение уровня недобросовестных продаж финуслуг за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

В феврале — сентябре 2020 года число жалоб, связанных с мисселингом, уменьшилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. С начала года поступило 2,1 тыс. претензий, что составляет 1% от общего количества всех обращений.

Снижение числа жалоб на мисселинг в ЦБ связали с проведением контрольных мероприятий, с появлением рекомендаций к внедрению паспортов финансовых продуктов в банках, сферах страхования, ценных бумаг.

Отразилось и то, что во II квартале граждане перестали ходить в отделения банков из-за пандемии.

По данным за январь — сентябрь 2020 года, на долю кредитных учреждений пришлось 53,6% претензий, страховых компаний — 37,3%, профессиональных участников рынка ценных бумаг — 6,3%.

Ранее экономист Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил предложение использовать водительские права для получения финансовых услуг.

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