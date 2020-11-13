Форум Механизма межбанковского сотрудничества БРИКС откроется 16 ноября в Москве

Финансовый форум Механизма межбанковского сотрудничества БРИКС и Нового банка развития откроется 16 ноября в Москве. Мероприятие состоится в режиме видеоконференцсвязи.

Центральными темами обсуждения станут ответственные и устойчивые финансовые практики и меры стран объединения по борьбе с пандемией коронавируса.

Среди участников — председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, президент Нового банка развития Маркос Троихо, президент Государственного банка развития Китая Оуян Вэйминь, президент Бразильского банка развития Густаво Монтезано, председатель Банка развития Южной Африки Енох Годонгван и управляющий директор Экспортно-Импортного банка Индии ДэвидРаскинья.

Ожидается подписание совместно разработанных Принципов ответственного финансирования. В их число входит обязательство интегрировать оценку экономического, экологического и социального прогресса при рассмотрении инвестиционных проектов, а также уделять больше внимание инициативам, которые помогают развитию местных сообществ.

Кроме того, представители банков-участников расскажут об отдельных направлениях работы. В частности, китайская сторона — о зелёном финансировании на пространстве БРИКС, бразильская — о проектах частно-государственного партнёрства, южноафриканская — об инновационной политике.

Представители Индии вручат премию BRICS Economic Research Award за выдающиеся исследования экономик БРИКС.