Эксперт оценил планы по регулированию цифровой валюты в России

Заведующий кафедрой «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Хандруев прокомментировал планы по регулированию цифровой валюты в России.

«Центробанк официально признал пока только одну цифровую валюту — цифровой рубль. Все остальные криптоактивы на сегодняшний день не являются законными платёжными средствами. И если Минфин всё-таки допускает обращение цифрового рубля, то и регулирование этого рынка должно быть», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, в своё время и векселя были долговыми расписками, а сейчас это вполне законные платёжные средства.

Как отметил эксперт, в Японии и Германии были попытки регулировать рынок электронных денег, но там криптовалюта так и осталась частным платёжным средством.

«Официально её обращение запрещено, однако реалии жизни таковы, что наряду с цифровыми валютами центральных банков будет существовать и мир частных цифровых денег. И с появлением цифрового рубля у нас будут ограничения. Важно определить, в какой форме — уголовной или гражданской», — пояснил Хандруев.

Он добавил, что важен контроль не экономики, а, например, доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма, мошенничества. В электронной экономике не должно быть анонимности, и важно поставить границы, заключил эксперт.

Ранее независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы перехода на полный безналичный расчёт в России.