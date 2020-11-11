Экономист оценил перспективы цифрового рубля

Эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев оценил перспективы цифрового рубля.

«Цифровой рубль, о котором все говорят, по экономическому содержанию не является введением параллельной валюты. Перед нами виртуальная форма существования обычного российского рубля», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, произойдёт ускорение расчётов и достижение большей прозрачности движения денег внутри страны. Как пояснил Беляев, существенно проще учитывать оборот средств в такой форме, чем в наличном и даже безналичном расчётах.

Эксперт также полагает, что на макроэкономическом уровне цифровой рубль может оказать только позитивное влияние.

Ранее независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы перехода на полный безналичный расчёт в России.